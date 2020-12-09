موسكو..عربات آلية لتوصيل وجبات المطاعم الساخنة

المصدر: موسكو -رويترز

أعلنت شركة الإنترنت الروسية العملاقة "ياندكس" أن عربات آلية ذاتية القيادة بدأت توصيل الوجبات الساخنة من المطاعم إلى الزبائن في حي بوسط موسكو اليوم الأربعاء.

ويقدم تطبيق (ياندكس دوت إيتس)، وهو واحد من بين عدة خدمات لتوصيل الطعام والبقالة في موسكو، للزبائن في حي وايت سكوير للأعمال خيار تسليمهم الوجبات بواسطة روبوت على شكل عربة صغيرة.

ويوصل الروبوت (ياندكس. روفر) البقالة في بعض المناطق بموسكو منذ الخريف في إطار برنامج تجريبي. وقالت المتحدثة باسم "ياندكس" إنه يوسع الآن نطاق تقديم خدماته.

وقالت ياندكس إن الروبوت يأخذ الطلبات من المطاعم ويوصلها إلى العملاء الذين يفتحون العربة باستخدام هواتفهم الذكية لأخذ الطعام.

وأضافت أن ثلاث عربات تعمل الآن في منطقة وايت سكوير وهي جزء من أسطول معد ليغطي المدينة يضم 20 عربة.

وبسبب خدمات التوصيل التي تقدمها ياندكس ومنافستها دليفري كلوب، لم تعد رؤية عمال التوصيل بملابسهم الصفراء أو الخضراء الزاهية وحقائب الظهر الحرارية التي ينقلون بها الطلبات أمرا شائعا في موسكو في السنوات الأخيرة.

وقال ديمتري بوليشوك الرئيس التنفيذي لمجموعة (سيلف درايفنج)، أو القيادة الذاتية، التابعة لياندكس إن الطلب على خدمات التوصيل ينمو باستمرار وإن جائحة فيروس كورونا سرعت نموه.

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