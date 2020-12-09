400 صفحة تروي تفاصيل حياة كاظم الساهر

المصدر: متابعة- حياة الحرزي

رغم التحفظ الكبيرة التي أحاط به الفنان العراقي كاظم الساهر حياته وعائلته، يبدو أن جمهوره سيكون على موعد قريب مع الكثير من التفاصيل والأسرار المتعلقة بنجمهم المفضل، و كشف حسين جبار، شقيق القيصر ، عزمه نشر كتاب يتناول تفاصيل حياة الساهر وأسرته، ويتوقع إصداره الكتاب مطلع عام 2021 بموافقة ضمنية من طرف القيصر نفسه، وحماسة واسعة عبر عنها معظم جمهوره ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا.

وقال حسين جبار، عبر حسابه على "فيسببوك": "أكملت منذ سنتين كتاب (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة"." مضيفا "عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم الساهر وحياته وفنه، ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، لكن الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".

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