رقصة «البريك دانس» رسميا في أولمبياد باريس 2024

المصدر: سويسرا- أ ف ب

نالت رقصة «البريك دانس» الشهيرة الضوء الأخضر من اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى الرياضات المدرجة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.

والبريك دانس هي واحدة من أربع ألعاب تم تضمينها لجدول ألعاب أولمبياد باريس 2024، اضافة إلى لوح التزحلق والتسلق وركوب الأمواج التي تم إضافتها بالفعل إلى برنامج أولمبياد طوكيو 2020، والتي تم تأجيلها إلى صيف 2021 بسبب الأزمة الصحية التي نتجت عن انتشار فيروس «كوفيد-19».

وظهرت رقصة «البريك دانس» إلى جانب «الهيب هوب» في جنوب برونكس في نيويورك في سبعينيات القرن الماضي، وبات معترف بها على أنها رياضة بشكل رسمي في أولمبياد الشباب عام 2018 في بوينوس آيرس، بشكل مواجهة «وجها لوجه».

وفاز الروسي سيرغي تشيرنيشيف، الذي تنافس تحت لقب «بامبلبي»، بأول ميدالية ذهبية للشباب، بينما فازت اليابانية رامو كاواي بلقب الشابات.

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