محمود ياسين وحسن يوسف يحرجان «القاهرة السينمائي»

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة



تسبب مهرجان القاهرة السينمائي في نشوب أزمة بين بعض أبناء نجوم، وبين رئيس المهرجان محمد حفظي، على خفلية ما إعتبروه «تجاهلا وعدم اهتمام المهرجان بالقامات الكبير»، واتهمت عائلة الفنان الراحل محمود ياسين، والفنان حسن يوسف، رئيس المهرجان حفظي بسبب إغفال المهرجان لتكريم الأول ودعوة الثاني للحضور.

بدأت المشكلة عندما شن عدد كبير من جمهور الفنان الراحل محمود ياسين هجومًا على مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب تجاهل تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين والذي وافته المنية قبل المهرجان بحوالي 40 يوم ولم ينوه المهرجان عن ذلك، او يقدم أي شكر او تقدير خلال حفل الإفتتاح أو الفعاليات المصاحبة عن النجم الراحل وتاريخه.

ونشر عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، تعليقا انتقد فيه المهرجان وشكر محبي محمود ياسين قائلا: «ناس محترمة ومحبة لتاريخ والدي رحمة الله عليه.. الفنان الراحل محمود ياسين.. بتسألني وتتساءل عموما.. كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر، اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوما؟ وأنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر».

وأضاف: «سبق في دورات وإدارات أخرى أن أهدت إدارة المهرجان الدورة القائمة لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام، ولكن ربما لا تعلم إدارة مهرجان السينما الحالية قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه أحد روادها وأنه قدّم ما يقارب 170 فيلما»، متابعًا: «وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى بالافتتاح شيء ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم.. أو غير مدرك.. أو أي حاجة».

وعلقت رانيا محمود ياسين على نفس الموضوع قائلة «علامة استفهام كبيرة.. إزاي مهرجان القاهرة السينمائي يقام هذا العام وقد غيّب الموت عميد السينما المصرية والعربية محمود ياسين بدون أن تقام هذه الدورة على شرفه، حقيقي شيء لا يصدق".

وعلقت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين بقولها «هي ممكن فاتت عليهم لكن لا يستطيع أحد تجاهل محمود ياسين، الذي حمل السينما المصرية على أكتافه في السبعينات والثمانيات وقدم 180 فيلمًا في رصيده..أنا حزينة إن الميديا هي التي انتقدت الموقف وقالوا إن المهرجان في غيبوبة«

هذا الهجوم دفع محد حفظي للرد عبر بيان رسمي قال فيه»أن عدم تكريم الراحل لم يكن أمراً مقصوداً، ولا يوجد أي تجاهل الفنان من قبل إدارة المهرجان ولا احد لينكر فضل محمود ياسين على السينما ومهرجان القاهرة الذي شارك فيه كثيرا، موضحا أن المهرجان لم ينته بعد وقد يتم إقامة احتفالية في الختام أو ضمن الفعاليات لتكريم الفنان الكبير الراحل والمهرجان لا يقتصر على حفل الافتتاح فقط ليتم الهجوم وتقييم الامور بهذا الشكل«

رد حفظي لم يكن مقنعا بالنسبة للفنانة شهيرة التي ردت على البيان قائلة»:«والنبي ده رد رئيس مهرجان عريق.. والله عيب جه يكحلها عماها».

وفي السياق نفسه وجه عمر نجل الفنان حسن يوسف هجوما آخرا على المهرجان بسبب عدم دعوة والده إلى حضور فعاليات الدورة 42 من المهرجان. وقال عمر حسن يوسف في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» «لما حسن يوسف يبقي مش بيتعزم علي مهرجان القاهرة، والمهرجان مليان شوية»إنفلوينسيرس«علي شوية راقصات. يبقي أكيد في حاجة غلط». وتابع «حقيقي كافة المهرجانات السينمائية في مصر ومسؤوليها بقوا شوية بهلوانات».

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