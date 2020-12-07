جهود لجمع يسرا وهيفاء وهبي في رمضان 2021

المصدر: متابعة- حياة الحرزي

تناقلت مصادر فنية مصرية عن جهود تبذلها شركة "العدل غروب" للإنتاج الفني لضم الفنانة هيفا وهبي للمشاركة في المسلسل الجديد الذي تتصدى النجمة يسرا لبطولته بمشاركة كوكبة من النجوم، للمنافسة خلال السباق الرمضاني المقبل

واستقرت يسرا مع الشركة المنتجة، على الاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز، بعد تأجيل تصوير فيلمه الجديد "مطبعة هرم" وعدم وضوح الرؤية بشأنه. ويجتمع مع يسرا في بطولة مسلسل "خيانة عهد" للمؤلف أحمد عادل، كل من الفنانة حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد أنور وتيام مصطفى قمر.

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