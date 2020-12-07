رحيل المخرج علاء الدين كوكش عن 78 عاما.. أحد رواد الدراما السورية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت نقابة الفنانين السوريين اليوم، عن وفاة الفنان والمخرج الكبيرعلاءالدين كوكش، عن عمر ناهز الـ 78 عاماً بعد مسيرة فنية طويلة.

المخرج الراحل من مواليد دمشق، درس في قسم الدراسات الإجتماعية والفلسفية بجامعة دمشق مطلع الستينيات، بدأ حياته الفنية في التلفزيون السوري ثم أوفد إلى ألمانيا ليلتحق بدورة في الإخراج التلفزيوني عام 1966، ليقدم أول أعماله كمخرج مسلسل (من أرشيف أبو رشدي) عام 1967، ثم مسلسل (وجها لوجه) بالعام التالي والذي قام بتأليفه وإخراجه، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، من أبرز أعماله أسعد الوراق، وأهل الراية، مذكرات حرامي، حارة القصر ، أولاد بلدي ، رأس غليص، سيرة بني هلال، والعديد من الأعمال الدرامية والمسرحية إخراجاً وتأليفاً وبلغت 30 مسلسلاً.

كتب الراحل وأخرج ثلاثة أفلام تلفزيونية ، وكتابين صدرا له الأول في المسرح بعنوان "مسرحيات ضاحكة"، والثاني مجموعة قصصية بعنوان "إنهم ينتظرون موتك".

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