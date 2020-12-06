التشيك: صبي يسقط من الطابق الـ 19.. وينجو

المصدر: براغ - أ.ف.ب

نجا فتى تشيكي في الـ15 من العمر، أول من أمس، من حادثة سقوط من الطابق الـ19 بمبنى في براغ، كما أعلنت الشرطة وعناصر إغاثة ووسائل إعلامية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة في العاصمة التشيكية إيفا كروباكوفا: «تلقينا نداء استغاثة إثر حادثة سقوط من الطابق الـ19 في أحد المباني».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الفتى نجا بفضل سقوطه عند سقف فوق مدخل المبنى، ودخل في غيبوبة وفق هيئات الطوارئ في براغ. وذكرت هيئات الطوارئ عبر «تويتر»، أن «الفتى البالغ 15 عاماً نُقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطرة في الرأس والحوض».

وتحقق الشرطة في سبب الحادثة التي وقعت في حي بضاحية براغ الجنوبية، وفق إيفا كروباكوفا.

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