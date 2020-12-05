مصر: قضية «طفل المرور» تشهد تطورات جديدة بعد تحليل المخدرات

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، الطفل أحمد أبوالمجد، المعروف بـ«طفل المرور»، وثلاثة من أصدقائه إلى محكمة جنح الطفل بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش بموجب تحليل المخدرات أمام مصلحة الطب الشرعي.

وحسب تقارير صحافية مصرية «وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة الحشيش بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك».

وكانت النيابة قد أمرت بإيداع الطفل، الذي انتشرت مشاهده وهو يقود سيارة ويهين أحد أفراد المرور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من الغضب، بإحدى دور الملاحظة لأسبوع، على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصى بها وفقاً لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعد تقرير دوري بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه مع مراعاة عرض المتهم في السابع من نوفمبر على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد مدة الإيداع.

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