هيكل غامض يظهر ويختفي في كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

ظهر هيكل معدني، يبلغ ارتفاعه 10 أقدام، في ظروف غامضة فوق جبل بوسط كاليفورنيا هذا الأسبوع، ثم ما لبث أن اختفى فجأة في وقت مبكر الخميس، فيما بدا أنه نسخة من هيكل كان قد ظهر واختفى في صحراء يوتا. وقالت تيري بانيش، نائبة مدير مدينة أتاسكاديرو بولاية كاليفورنيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 30 ألف نسمة، بالقرب من مدينة سان لويس أوبيسبو الواقعة على الساحل: «لا أستطيع أن أقول إنها كائنات فضائية، لكنه كان هنا والآن اختفى».

وأضافت: «لقد ظهر (الأربعاء) فقط، وفي منتصف الليل أخذه شخص ما». وقالت: «إدارة الشرطة لدينا تحقق في الأمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن سرقته».

وأثار الهيكل، البالغ ارتفاعه 10 أقدام في يوتا، والذي عثر عليه مسؤولون كانوا يحصون كباش الجبال في صحراء نائية الشهر الماضي، دهشة في أنحاء العالم، وجذب حشوداً من الزائرين لمشاهدته. وتم العثور على هيكل معدني لامع آخر، الأسبوع الماضي، في مقاطعة نيامت الجبلية برومانيا، بالقرب من قلعة داتشيان القديمة، قبل أن يختفي بعد ذلك بأربعة أيام.

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