دانيال رادكليف: لستُ على وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: لندن ■د.ب.أ

ذكر الممثل البريطاني دانيال رادكليف أنه ليس لديه قنوات تواصل اجتماعي بدافع حماية نفسه. وقال رادكليف «31 عاماً» في برنامج «فيرست وفي فيت» على منصة «يوتيوب» للفيديو: «بصراحة لا أعتقد أنني قوي ذهنياً بما يكفي لهذا الأمر».

وذكر رادكليف أنه تعلم من ماضيه، موضحاً أنه قبل بضع سنوات قرأ تعليقات عن نفسه على الإنترنت ورأى الكثير من الهراء، مضيفاً أن ذلك كان أمراً سيئاً حقاً. وأوضح رادكليف أن الطريقة الأخرى للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي هي قراءة الأمور اللطيفة عن ذاته فقط، وقال: «لكن هذا يبدو أيضاً نوعاً آخر من السلوك غير الصحي». يُذكر أن رادكليف حقق شهرة عالمية واسعة من خلال أدائه شخصية هاري بوتر في عام 2001، وهو في الثانية عشرة من عمره.

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