حلا شيحة للداعية معز مسعود : نعم رحلتنا واحدة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

بعد فترة من الشائعات، أعلنت النجمة حلا شيحة، عن علاقتها مع الداعية معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لك يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء". وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ يوم 13 يونيو الماضي.

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