مادة طلائية تجعل الأشياء الدقيقة تزحف وتتدحرج

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

ابتكر فريق بحثي يقوده الدكتور شين ياجينج، العالم بجامعة مدينة هونغ كونغ، مادة مغناطيسية للطلاء والتغشية، تجعل الأشياء الدقيقة تتنقل زاحفة ومتدحرجة كالروبوتات الميكروية على مختلف الأسطح.

وحرص أيضاً على جعل المادة متوافقة مع الأنسجة الحيوية، لتُناسب التطبيقات والأبحاث الطبية الحيوية؛ وسمَّاها «إم-سبراي»، ونشر بحثه أخيراً في دورية ساينس روبوتيكس.

وهي مكوَّنة من جسيمات حديدية وجلوتين الكحول متعدد الفينيل، وتناسب الأسطح الخشنة والناعمة معاً، وتحافظ على الشكل والحجم الأصليَّين، لأن سمكها عند الطلاء لا يتجاوز 0.25 ملم؛ وبعد الطلْي تُمغنَط في الاتجاه المغناطيسي المطلوب تحريك الجسم نحوه.

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