المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أصدرت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاباً جديداً بعنوان «حسن شريف... محطات وتجارب وشهادات»، للكاتبة والصحافية رشا المالح، المعنية بالفنون التشكيلية والمعاصرة في المنطقة، ويوثق الكتاب مسيرة وتجربة رائد الفن المفاهيمي في الإمارات، الفنان الراحل حسن شريف (1951 ـ 2016).

ويحمل الكتاب الرقم 28 ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات» التي أطلقتها المؤسسة، ووثقت من خلال جملة من الإصدارات، سيرة وحياة مجموعة من الأعلام في الأدب والفن والفكر، وغيرهم ممن تركوا بصمة في الحياة العامة ثقافياً وفنياً.

ويتضمن الكتاب سبعة فصول تأخذ القارئ في رحلة يتعرف خلالها إلى خصوصية الفن المفاهيمي، ومدارسه الفنية وتياراته، ليتمكن القارئ من فهم طريقة الفنان حسن شريف. وجاء الكتاب في 200 صفحة من القطع المتوسط مع ملحق صور عامة للفنان مع بعض أصدقائه، أو بعض اللوحات التي وثقت مرسم حسن شريف، أو لقطات بعدسة زملائه الفنانين.

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