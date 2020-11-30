سنغافورية تضع مولوداً يحمل أجساماً مضادة لـ «كوفيد-19»

المصدر: سنغافورة - رويترز

وضعت امرأة من سنغافورة مولوداً يحمل أجساماً مضادة لفيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به أثناء حملها، في مارس الماضي، ما يقدم دليلاً جديداً بشأن ما إذا كان يمكن انتقال العدوى بالفيروس من الأم الحامل إلى جنينها.

وولد الرضيع هذا الشهر، ولم يكن مصاباً بـ«كوفيد-19» لكن جسده كان يحمل أجساماً مضادة للفيروس، حسب ما نقلت صحيفة «ستريت تايمز»، أمس، عن الأم التي تدعى سيلين نج-تشان.

وأضافت الأم للصحيفة ذاتها: «يشتبه طبيبي الخاص في أنني نقلت أجسام (كوفيد-19) المضادة إليه خلال فترة حملي به».

وذكرت صحيفة «ستريت تايمز» أن الأم ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف الأسبوع.

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