«مارا» و«دونا» توأمان تتقاسمان اسم أسطورة كرة القدم

المصدر: بوينس آيرس - رويترز

في منزل عائلة روتوندو بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تكريم حي لروح أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، هما التوأمان مارا ودونا.

ويتمتع صانع الألعاب قصير القامة الذي كان أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ وقاد بلده للفوز بكأس العالم، بشعبية جارفة للمساته الكروية الساحرة داخل الملاعب وشخصيته الآسرة خارجها، رغم أنه عاش حياة شخصية مضطربة.

وقال والتر روتوندو، والد التوأمين اللتين تبلغان من العمر تسعة أعوام، إنه لم يتردد لحظة في تسمية طفلتيه. ويحمل روتوندو وشماً لمارادونا على ظهره، وعرض بفخر صورة فوتوغرافية لنجم كرة القدم وهو يحمل صورة للطفلتين وهما رضيعتان.

وذكر أنه قرر تسمية ابنتيه بهذين الاسمين عندما شاهد مارادونا يبكي بحرقة بعد خسارة المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم عام 1990 أمام ألمانيا الغربية. وأخبر زوجته ستيلا ماريس بريس في أول لقاء لهما بأنهما سينجبان ابنتين في يوم ما وستحملان اسم نجم الكرة.

تقول مارا، التي تكبر شقيقتها بدقيقة واحدة:

«من الجميل جداً أن أحمل هذا الاسم، وأكثر ما يعجبني هو سبب تسميتي به. أشعر بأنه اسم رائع».

وتحدثت شقيقتها دونا عن إحساس الصدمة لموت مارادونا.

وقالت: «لا أصدق أنه مات أو لماذا مات.. كان طيباً جداً».

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