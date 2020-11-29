مسلسل أميركي يبلغ حلقته رقم 12000

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

يتجاوز مسلسل «ذي يونغ آند ذي ريستلس» الأميركي في الأول من ديسمبر عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته رقم 12000.

وأفادت محطة «سي بي إس» الأميركية التي تعرض «ذي يونغ آند ذي ريستلس» بأن المسلسل الذي «كان منذ عام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأميركيين، يصل يوم الثلاثاء إلى الحلقة الرقم 12000». ويشاهد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة «ذي يونغ آند ذي ريستلس» باللغة الإنجليزية.

وتتمحور حبكة المسلسل حول عدد من العائلات في مدينة بولاية ويسكونسن الأميركية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً.

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