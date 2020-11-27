أين تذهب.. «إنتركونتيننتال الفجيرة».. ملاذ للراحة

منتجع «إنتركونتيننتال الفجيرة»، وجهة استثنائية في طبيعة نقية وخلابة، تقع بين جبال الحجر الشامخة والمحيط الهندي المتلألئ، ويمتد على طول شاطئ العقة في الفجيرة، ويطل على مياه بحر العرب الزرقاء الصافية وأفق لا متناه، ليشكل مثالاً متميزاً لأسلوب الحياة الفاخر. لا يبعد منتجع «إنتركونتيننتال الفجيرة» سوى 90 دقيقة بالسيارة عن دبي، وهو مجهز ليلبي كل احتياجات نزلائه ويدلل حواسهم. يضمّ المنتجع 190 غرفة وجناحاً أنيقاً، من بينها 44 غرفة لنادي إنتركونتيننتال، و38 جناحاً. تشكل كل منها ملاذاً للراحة المترفة، وتشتمل على شرفة واسعة تتميَز بإطلالات لا تحجب. استمتع بنسمة منعشة وتنشق هواء نقياً، تحت السماء الزرقاء الصافية التي تعلو مياه المحيط المتلألئة، فيما تتراقص سعف أشجار النخيل لترسم لوحة رائعة من لوحات الفجيرة التي تُعرف أيضاً باسم «لؤلؤة الإمارات».

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