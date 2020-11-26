سوزان نجم الدين تنعى زوجها السابق: فقدت نصفي وأب أولادي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين زوجها السابق سراج الدين الأتاسي، الذي وافته اليوم. وعبّرت نجم الدين عن حزنها، من خلال بوست كتبته عبر حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت فيه: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر.. ليفرقنا.. فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب الحنون الطيب الراقي.. سراج الدين الأتاسي، ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحاً.. رحمك الله يا أب الغوالي.. وأسكنك فسيح جنانه".

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