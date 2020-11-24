القتل الرحيم ل"ابوبريص" نيوزلندي دخل ألمانيا بطريقة غير شرعية

المصدر: ولنجتون -د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أنه كان من الضروري إنهاء حياة "أبو بريص"، كان قد تم تهريبه من نيوزيلندا إلى ألمانيا، عن طريق إخضاعها للقتل الرحيم.

وكان "أبو بريص"، الذي تم إطلاق اسم "ماناوا" عليه، قد تم تهريبه من نيوزيلندا في عام 2010، ودخل ألمانيا يطريقة غير شرعية وتم ضبطه وإعادته إلى البلاد في عام 2016.

وبسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة البيولوجية على البيئة في نيوزيلندا، كان الامر يستلزم بقاء "ماناوا" في متحف "أوتاجو"، حيث تم وضعه داخل حاوية زجاجية يتم وضع الاحياء البرية فيها بغرض المشاهدة أو الدراسة.

وأعلن المتحف في بيان له اليوم أن "ماناوا" خضع للقتل الرحيم بسبب سوء حالته الصحية.

وقال المتحف إن "ماناوا" صار "في حالة صحية سيئة بشكل متزايد"، وقد تم نقله إلى مستشفى "دنيدن" للحياة البرية لتلقي العلاج.

ولأن عمره لم يكن معروفا، فإنه من الممكن أن تكون حالته الصحية قد ساءت بسبب تقدمه الطبيعي في العمر.

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