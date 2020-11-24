مدينة ملاهي «مهرجان الشيخ زايد».. ترفع التحدي بـ 24 لعبة متنوعة

المصدر: أبوظبي ■وام

يزخر مهرجان الشيخ زايد بالكثير من مناطق الترفيه التي تم تجهيزها لتناسب جميع أفراد الأسرة، لكي يستمتعوا بقضاء أمتع الأوقات في بيئة ترفيهية آمنة، تراعي أفضل المعايير العالمية في الأمان والسلامة، من أبرزها «مدينة الملاهي العالمية» بالمهرجان، التي تعد متنفساً رائعاً للكبار قبل الأطفال في الهواء الطلق، وتستقبل الزوار يومياً حيث تضم عشرات الألعاب المتنوعة.

وعلى مساحة شاسعة عند البوابة رقم «2» للمهرجان تم تشييد مدينة الملاهي العالمية، التي تضم نحو 24 لعبة متنوعة بأحجام متفاوتة، روعي في اختيارها أن يخصص بعضها للكبار، والبعض الآخر للأطفال، ومنها ما يسمح للأهل بمرافقة أطفالهم فيها كي تكتمل التجربة الممتعة التي بلا شك ستظل عالقة في عقول الكبار قبل الصغار، ضمن أجواء تعزز الترابط الأسري. وقال المسؤول عن مدينة الملاهي العالمية عطا الله الزين: إن جميع الألعاب الموجودة في المدينة آمنة تماماً، وتم تصميمها وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة العالمية المتبعة في كبرى مدن الترفيه العالمية، مضيفاً أنه تم توزيع الألعاب على مناطق متباعدة تراعي الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه يتم تعقيم الألعاب كافة بشكل مستمر طوال اليوم، حفاظاً على سلامة الزوار.

وأضاف الزين أنه عند اختيار ألعاب المدينة كان هناك اهتمام كبير بأن تناسب جميع الأعمار من سن 4 سنوات ثم الشباب وحتى الكبار، حيث هناك ألعاب مخصصة للأطفال فقط، مثل لعبة مجسمات الدراجات النارية التصادمية المخصصة للأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات، وكذلك لعبة مجسمات السيارات والخيول الدوارة، ولعبة الفناجين الدوارة التي تناسب الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً، وكذلك العديد من الألعاب الأفعوانية الشهيرة المناسبة للأطفال، ولعبة السيارات التصادمية، والماجيك الصغير.

وأشار الزين إلى أن مدينة الملاهي العالمية في مهرجان الشيخ زايد تضم الكثير من الألعاب المخصصة للشباب والكبار، مثل سفينة القراصنة المماثل حجمها لحجم القارب العادي، والتي تعيد للكبار ذكريات الطفولة الجميلة، وكذلك لعبة ديسكفري والكراسي والعربات الطائرة والعربات الأفعوانية التي تمنح الزوار من الشباب متعة فريدة بها الكثير من الإثارة والتحدي.

وأكد عطا الله الزين أن مدينة الملاهي العالمية ستشهد إضافة العديد من الألعاب الجديدة في وقت قريب جداً، ليصل مجموع الألعاب إلى 30 لعبة متنوعة، تلبي رغبات وتطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم، وترضي شغفهم بمزيد من المتعة والترفيه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news