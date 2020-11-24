«إيثر».. روبوت لمساعدة المسنّين والمرضى

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

طوّر باحثون في جامعة موناش وجاي دي كيو سيستمز، وجامعة كولومبيا البريطانية، أخيراً، روبوتاً مصمماً لمساعدة المسنين في دور الرعاية أو المرضى في المستشفيات، بالاعتماد على قدرته على التعرف الى الأشخاص ومتابعتهم. وقدم الباحثون في ورقة بحثية منشورة على موقع أركايف، تقنية حسابية تمكن الروبوت من التمييز بين الأشخاص ومتابعتهم أثناء تحركهم، وهاتان مهارتان قيّمتان جداً للروبوتات الخادمة في المنازل.

وقال ويسلي بي تشان، أحد الباحثين الذين شاركوا في الدراسة لموقع تك إكسبلور: «طوّر فريقنا خادماً روبوتياً اجتماعياً سميناه إيثر، لتقديم المساعدة اليومية للمقيمين في دور رعاية المسنين ودور رعاية أصحاب الهمم. وركزنا على بعض المهارات المهمة للروبوت، والتي تشمل مرافقة أحد الأشخاص إلى قاعة الطعام لتناول الوجبات، أو المشاركة في لعبة معه لتحفيزه على التدرب».

وطور العلماء أدوات التعرف الى الوجوه التي تمكّن الروبوتات من تحديد هوية الأشخاص دون تتبع تحركاتهم.

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