«ميجا برانش» تعود إلى دبي في «ووتر بارك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «كاندي بانتس» بالتعاون مع «ليفيت» لإدارة الضيافة و«ذوس غايز» للفعاليات، المجموعات الرائدة في قطاع الضيافة، عن تنظيم فعالية «ميجا برانش» يوم الجمعة الرابع من ديسمبر، ابتداء من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً بحديقة لاجونا ووتر بارك المائية في لامير، يليها عشاء درانش وسهرة حتى وقت متأخر في ذا بانجلو، الوجهة الشاطئية الرائدة في دبي. وأُقيمت الفعالية للمرة الأولى عام 2016، وأطلقت حينها مفهوماً فريداً من نوعه لحفلات البرانش في الإمارات، وتعود اليوم على نطاق أكبر وأوسع لتُقام في حديقة مائية في سابقة هي الأولى من نوعها.

ومن المقرر أن تتحول حديقة لاجونا ووتر بارك في اليوم الموعود إلى واحة من المرح، على مدار يوم كامل يحفل بأنغام منسقي الأغاني العالميين والعروض المذهلة والأنشطة الترفيهية، إلى جانب مجموعة واسعة من أكشاك الطعام وأركان المشروبات في مختلف الأنحاء، لتكون بذلك الوجهة المثالية لقضاء أمتع الأوقات يوم الجمعة.

وتلتزم كاندي بانتس بضمان صحة الجميع وسلامتهم كأولوية رئيسة، ولهذا السبب لن يتم استخدام الألعاب الكبيرة، لكن ذلك لن يحول دون استكشاف المشاركين لبقية مزايا الحديقة، بما في ذلك ذا بانجلو، وضمان قضائهم أمتع الأوقات وسط بيئة آمنة تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي وفق اللوائح التنظيمية.

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