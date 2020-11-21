متاحف واشنطن تعيد إغلاق أبوابها

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تعيد المتاحف العامة، وحديقة الحيوانات، في العاصمة الأميركية واشنطن، إغلاق أبوابها، اعتباراً من الإثنين في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت المؤسسة المسؤولة عن إدارة هذه المنشآت أمس.

وجاء في بيان للمؤسسة: «بعد عودة ظهور ارتفاع في عدد الإصابات بالوباء على المستويين الاقليمي والوطني، ستعيد كل متاحف سميثسونيان، بالإضافة إلى حديقة الحيوانات الوطنية إغلاق أبوابها، مؤقتاً، اعتباراً من يوم الإثنين 23 نوفمبر»، من دون تحديد موعد لإعادة افتتاحها.

وأعادت حديقة الحيوانات، وبعض المتاحف في واشنطن، فتح أبوابها أمام الزوار تدريجياً، اعتباراً من نهاية يوليو، مع تدابير صحية منها التباعد الجسدي.

ومازالت معظم الأماكن الترفيهية مغلقة، أو متوقفة، في العاصمة الأميركية.

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