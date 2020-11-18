حصد 6 ملايين مشاهدة.."كراميش" تعتذر من كليب "الخدامة"

المصدر: متابعة- حياة الحرزي

موجة واسعة من الجدل والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارتها قناة "كراميش" الأردنية للأطفال، بعد بثها أغنية "الخدامة"، التي اعتبرها الجمهور "منافية للأخلاق ومعمقة للفروقات الطبقية بين أفراد المجتمع" وذلك عبر تصوير المساعدات المنزليات بشكل "مهين وعنصري" حسب رأي المتابعين. ما دفع القناة إلى وقف بث الفيديو وأزلته من حساباتها الرسمية بعد أن حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وبادرت القناة إلى نشر اعتذار رسمي

ويبرزالفيديو الذي طرحته القناة، فتاة صغيرة تغني وتشتكي من مساعدة منزلية بسب استمرارها بخلق الأعذار لتفادي العمل، فيما يؤدي دورالمساعدة المنزلية وهي من جنسية آسيوية الهندية طفلة أخرى.

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