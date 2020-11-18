الصين..باع كليته لشراء "آيفون".. وخسرالثانية بسبب المرض

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أقدم مراهق صيني على بيع كليته بغية شراء هاتف آيفون، وبحسب موقع "يونيلاد"، فإن الشاب وانغ كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما قرر بيع كليته في السوق السوداء مقابل ما يعادل 3200 دولار أميريكي من أجل شراء آيفون وجهاز آيباد.

وقال شانغوان في تصريحات تلفزيوينة إنه خضع لعملية جراحية غير قانونية في مقاطعة هونان الوسطى لإزالة كليته اليمنى وتسليمها إلى متلق مجهول.

عندما عاد إلى المنزل بأجهزته الجديدة، شعرت والدته بالريبة وأجبرته على الاعتراف بما فعله، والتي شعرت بأن "السماء انهارت على منزلها".

أصيب شانغوان، وهو الآن في الخامسة والعشرين من عمره، بعدوى في كليته المتبقية جراء الظروف غير الصحية التي أجرى فيها العملية، وبات الآن طريح الفراش، ويعاني من قصور كلوي ويتعين عليه الخضوع لغسيل الكلي كل يوم لتطهير دمه من السموم. وبعد إلقاء القبض على المتورطين في عملية العملية، جرى منح أسرة الشاب نحو 300 ألف دولار تعويضا عما أصابه.

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