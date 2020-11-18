منصّة «أوان» الرقمية تنطلق اليوم بحُلتها الجديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام عن إعادة إطلاق منصة «أوان» الرقمية على المنصات الذكية بحلة جديدة ومحتوى رقمي مميز يضم مجموعة من البرامج الخاصة والأعمال الدرامية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية التي سيتابعها الجمهور من خلال أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، توفر تجربة فريدة من نوعها للجمهور العربي للاستمتاع بالمشاهدة الرقمية المتميزة من خلال باقة خدمات رقمية متنوعة وبجودة عالية.

وابتداء من اليوم، سيتابع الجمهور الحلة الجديدة لمنصة «أوان» إلى جانب الشعار الذي تم تعديله ليتناسب مع التوجه الجديد للمنصة الرقمية الرائدة، التي تتميز بسهولة التصفح وانسيابية عرض القوائم الخاصة بالأعمال والبرامج التي تتناسب مع كل المتصفحات الرقمية على جميع الأجهزة، بالإضافة إلى مواكبتها آخر التقنيات والحلول الرقمية التي تتيح للجميع سرعة تصفح ومتابعة المواد الإعلامية التي تنفرد المنصة بعرضها، والتي يأتي في مقدمتها مجموعة المواد الإعلامية الخاصة من «BBC Player»، التي تضم أكثر من 450 ساعة بث رقمي، إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية والخليجية والمحلية التي تم إدراجها أخيراً، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة.

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