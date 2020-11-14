منصة الشارقة للأفلام تضيء شاشتها الليلة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تنطلق اليوم النسخة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام، التي تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون.

وتعرض النسخة الجديدة أكثر من 60 فيلماً قصيراً وطويلاً في الفئات الروائية والوثائقية والتجريبية لمخرجين من الإمارات وخارجها في دور السينما، وعلى منصة المهرجان على الإنترنت المتاحة للمشاهدة من أي رقعة في العالم.

ويضم الحدث برنامجاً عاماً من الجلسات الحوارية عبر الإنترنت لاستكشاف القضايا المعاصرة في الفن السابع، بالإضافة إلى مجموعة من الورش العملية المناسبة للصغار والكبار طوال فترة المهرجان. وتنظم العروض في سينما الهواء الطلق سراب المدينة؛ ومبنى الطبق الطائر الأيقوني؛ وعلى الشاشات الكبيرة في سينما سيتي آيماكس، مول زيرو 6.

ويبدأ البرنامج الافتتاحي، مساء اليوم، مع العرض العالمي الأول لفيلم «في زمن الثورة» إخراج سهى شقير، وهو من الأفلام الحاصلة على منحة المنصة لإنتاج الأفلام القصيرة لعام 2020. كما سيقدم مخرجو الأفلام الأخرى الحاصلة على المنحة عروضاً تقديمية عن أفلامهم، وهم: نادرة عمراني مخرجة «حجة» (2021)، والثنائي بيلين تان وأنطون فيدوكلي مخرجا «هي من رأت الأعماق» (2021).

كما يشهد الافتتاح العرض الأول في الشرق الأوسط للفيلم الوثائقي الطويل «بؤرة الزلزال» (2020)، إخراج هوبير سوبر المرشح لجائزة الأوسكار، والحائز الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان صاندانس السينمائي.

- برنامج عام من الجلسات الحوارية عبر الإنترنت لاستكشاف قضايا الفن السابع.

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