«ديزني» تراهن على الاشتراكات

المصدر: نيويورك ■د.ب.أ

أعلنت شركة الترفيه الأميركية العملاقة «ديزني»، أول من أمس، عن تسجيل خسائر في الربع الرابع مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التأثير على أعمال المتنزهات الترفيهية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، بوب تشابك، إن الشركة اتخذت خطوات نحو «نمو أكبر على المدى الطويل».

وأضافت «كانت النقطة المضيئة الحقيقية هي عملنا المباشر مع أعمال المستهلك، وهو أمر أساسي لمستقبل شركتنا، وفي هذه الذكرى السنوية لإطلاق (ديزني +) يسعدنا أن نعلن أنه اعتباراً من نهاية الربع الرابع، فإن الخدمة لديها أكثر من 73 مليون مشترك مدفوع، وهو ما يفوق توقعاتنا في عامها الأول فقط».

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، أعلنت «ديزني» عن إعادة هيكلة أعمالها للتركيز بشكل أكبر على السوق المزدهرة للبث.

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