أين تذهب.. «لينز».. مطعم وكافيه بإطلالة خلابة

افتتح لينز، وجهة تناول الطعام في دبي وأبوظبي، موقعه الرابع في برج مكاتب الإمارات مع إطلالة مميزة على متحف المستقبل.

حيث تم تحقيق تجربة الطهي ذات المستوى العالمي لدى لينز، من خلال نهج نمط الحياة، الذي يعطي الأولوية للناس ويعزز أجواء فريدة ومثيرة لضيوفها. يؤمن المطعم للزوار تجربة طهي حقيقية مع أذواق جريئة من جميع أنحاء العالم مفتوحة للفطور والغداء والعشاء، وقد تم تصميم كل قائمة إبداعية بشغف وفضول وإبداع، وتحتوي فقط على مكونات طازجة وصحية ومختارة يدوياً.

كما يتوافر أفرع مطعم لينز في جميرا «أم سقيم 2»، بالقرب من كايت بيتش، وهو مكان مثالي لمحبي الشاطئ والفناء الخلفي صديق للحيوانات الأليفة.

وجزيرة بلوواتر المكان المثالي لقضاء ليلة في الخارج على الشاطئ الأمامي لجزيرة بلوواتر، ويوفر إطلالة رائعة على مرسى دبي، وإلقاء نظرة فاحصة على أطول عجلة مراقبة في العالم «عين دبي». وفي أبوظبي يقع في مركز التجارة العالمي المكان المثالي للقاء الأصدقاء والعائلة.

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