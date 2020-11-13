أين تذهب.. «سينيبوليس».. صالات سينما في الشارقة

تدير «سينيبوليس» أكبر سلسلة من صالات العرض في أميركا اللاتينية، والثالثة على مستوى العالم، ويُعدّ المجمع الجديد، الذي تم افتتاحه في الشارقة، أحدث إضافة إلى ما تقدمه «سينيبوليس» إلى عشاق الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من تقنيات سمعية وبصرية حديثة تمنح جمهور المشاهدين تجربة ساحرة في صالات حديثة مجهزة بشتى وسائل الراحة.

يقع مجموعة صالات «سينيبولس سينما» بالطابق الثاني من «أويسس مول» في الشارقة، مقدماً إلى الجمهور ثلاث فئات رئيسة من صالات العرض، هي: جونيور وماكرو وبريميوم، ويستقبل الجمهور يومياً من الساعة الثانية ظهراً حتى منتصف الليل.

وتضم صالات جونيور بالمجمع الجديد عدداً كبيراً من المميزات التي تجعلها الوجهة المثالية للعائلة، حيث تتوافر بها مناطق لجلوس وألعاب الأطفال، إضافة إلى ما تتمتع به هذه الصالات من تقنية سمعية وبصرية حديثة تضمن استمتاع المشاهدين بأحدث الأفلام المحلية والعالمية.

وسيتمكن ضيوف فئة بريوميوم من الاستمتاع بأفضل تجربة سينمائية وأكثرها استرخاءً، من خلال عدد كبير من المقاعد المريحة والمتحركة وزاوية الانحناء.

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