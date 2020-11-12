القرية العالمية تسجل رقماً قياسياً جديداً في "غينيس"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت القرية العالمية في دبي رقماً قياسياً جديداً في "غينيس للأرقام القياسية" لأكبر عدد من الأضواء على سيارة واحدة، وهو الرقم القياسي الثاني الذي تسجله القرية العالمية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أسبوعين.

وحملت السيارة المميزة، والتي جابت شوارع دبي كجزء من عرض "Stunt Show Survivor" الذي حقق نجاحاً استثنائياً للغاية الموسم الماضي، 37 ألفاً و676 من أضواء LED.

وتهدف القرية العالمية في موسمها الخامس والعشرين إلى تحطيم 25 رقماً قياسياً، وذلك في إطار احتفالاتها بالذكرى السنوية لليوبيل الفضي. وبدأت الوجهة رحلتها نحو تحقيق هذا الهدف قبل أسبوعين عندما حققت رقمها القياسي الأول هذا الموسم في "غينيس للأرقام القياسية" لأكبر عدد من مقاطع الفيديو ضمن فيديو موسيقي متنوع بعد الحفل الافتتاحي الذي أحيته فرقة موسيقى الروك الشهيرة "روكن 1000".

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