جزيرة ياس تحتفي بمهرجان الأضواء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جزيرة ياس في أبوظبي عن تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة احتفالاً بمهرجان الأضواء «ديوالي»، وستتيح من خلالها تجارب متنوعة تناسب جميع أذواق واهتمامات الزوار.

وكشفت جزيرة ياس عن تقديم العديد من العروض المميزة بهذه المناسبة، وأوضحت أن الفعاليات تتوزع على مختلف وجهاتها الترفيهية المنتشرة في الجزيرة، بدءاً من خوض تجارب «عالم فيراري أبوظبي»، ووصولاً إلى المنصات الاحتفالية المخصصة لفعاليات الرانغولي والديبافلي في «ياس مول».

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