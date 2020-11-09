الأمن المصري يكشف تفاصيل "غريبة" في قضية اختفاء أولاد مذيع وممثل

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مصادر أمنية في محافظة القليوبية في مصر، القصة الكاملة الغريبة لاختفاء 5 أشقاء بشكل مفاجئ بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقضية اختفائهم.

وقالت قوات الأمن بحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية إن "الأبناء الخمسة الذين ادعى والدهم اختفاءهم من شبرا الخيمة، تم العثور عليهم مقيمين لدى خالتهم في محافظة الإسماعيلية، وذلك بعد تتبع خط سير الأبناء والأم لحظة خروجهم من المنزل وحتى استقلالهم سيارة الإسماعيلية، حيث تبين أن الدافع وراء خروجهم من منزلهم هو خلافات أسرية بين الأب والأم".

وأكدت المصادر أنه بمناقشة الأب جمال حمدان والذي يعمل مذيعا وممثلا، أوضح أن "الزوجة تعاني من مرض نفسي مزمن نتيجة سوء تعامل أشقائها معها بعد وفاة والدها، وحاولت الانتحار في إحدى المرات، إلا أنها حاولت قتله هو ونجله لكن نجا الاثنان منها، كما أن هناك خلافات أسرية بينه وبين ابنته".

ونقلت "روسيا اليوم" أنه "تم فحص كاميرات المراقبة فور نزول الأبناء والأم من المنزل وحتى توجههم إلى ميدان المؤسسة وتوجههم إلى مدينة الإسماعيلية، كما أن الوالد ونجله اتهموا الأم والأطفال المتغيبين بسرقة هاتف نجله وأخذه معهم، وتم غلق هواتفهم الحمولة والتأكيد على شقيقتها بعدم الرد على الزوج وإنكار تواجدها بالمنطقة".

تم استجواب عدد من الأقارب والجيران وحصر الخلافات وجمع التحريات اللازمة، والتنسيق مع المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وتم فحص رسالة تهديد تلقاها والد الأشقاء المتغيبين فى محاولة لمعرفة من يقف وراء واقعة الاختفاء، موضحا أنهم تغيبوا منذ 21 أكتوبر الماضي، وأنه لا يتهم شخصا بعينه باختطافهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news