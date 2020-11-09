دورة برامجية جديدة عبر «أثير أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة أبوظبي الإذاعية عن دورتها البرامجية الجديدة للأشهر الثلاثة المقبلة، التي تضم باقة من الأعمال المتنوعة التي تجمع بين البرامج الترفيهية والاجتماعية والحوارية.

وأشارت الشبكة إلى أنها في دورتها البرامجية الجديدة اختارت مجموعة من البرامج التي تغطي كل جوانب الحياة بأسلوب تفاعلي، إلى جانب تسليط الضوء على آخر المستجدات المحلية والعالمية، بما يدعم مساعيها الرامية للوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين والتفاعل معهم عبر المنصات الرقمية.

وتبث «أبوظبي إف إم» برامج رئيسة، من بينها البرنامج الجديد «رياضة مكس»، الذي يقدمه سيف الصيعري، إلى جانب «استوديو 1» الذي يقدمه المذيعان أحمد المجيني وسالم الكعبي.

بينما خصصت «إمارات إف إم» خمسة برامج، تعرض بشكل حصري على التطبيق الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للإذاعة. ومن بين البرامج «أحلى صباح» الذي يقدمه كل من شمس السعدي، وراشد عتيق، وإيمان محمد، وريان حسن.

وتواصل «إمارات إف إم» بثها برنامج «عقة بحر»، الذي بدأ منذ انطلاق بث الإذاعة، ويقدمه حارب السويدي، ليسلط الضوء على التراث الإماراتي.

بينما تبث إذاعة القرآن الكريم برامج عدة مباشرة خلال الدورة الجديدة، منها برنامج «صباح النور».

تغطي جوانب مختلفة بأسلوب تفاعلي.

تسليط الضوء على آخر المستجدات المحلية والعالمية.

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