بالفيديو.. ياباني يجمع 164 كلباً في منزل صغير

المصدر: طوكيو - رويترز

عثرت السلطات الصحية في اليابان على 164 كلباً مصابة بالهزال الشديد تعيش مكدسة في بيت صغير جداً في واحدة من أسوأ حالات الاحتفاظ بالحيوانات.

وأضاف كونيهيسا ساجامي رئيس جماعة دوباتسوكيكين للرفق بالحيوان أن السلطات عثرت على الكلاب المصابة بالطفيليات في منزل مساحته 30 متراً مربعاً في مدينة إيزومو بغرب اليابان في منتصف أكتوبر، بعدما اشتكى الجيران، فيما عاشت الكلاب مكدسة على أرفف وأسفل طاولات ومقاعد.

وقال ساجامي: "كانت الأرض ممتلئة بالكامل بالكلاب، وكل المساحة التي يمكن رؤيتها من الأرضية مغطاة بالفضلات".

وزار مسؤولو الصحة العامة المنزل، قبل سبع سنوات، بعد شكاوى من الجيران بسبب الضوضاء والرائحة الكريهة، لكن مالك المنزل رفض السماح لهم بتحري الأمر.

وقال الأشخاص الثلاثة المقيمون بالمنزل إنهم لم يتحملوا كلفة تعقيم وإخصاء الكلاب، لذا استمر عددها في التزايد.

وقال ساجامي إن الأسرة وافقت على التخلي عن الكلاب، وإن جماعته ستبحث عن دور رعاية لها، بعد أن تتلقى العناية الطبية.

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