أستراليون يدفعون 70 ألف دولار لإعادة حيواناتهم الأليفة

المصدر: سيدني - د.ب.أ

ذكرت تقارير إعلامية أن عدداً من أصحاب الحيوانات الأليفة، الذين عادوا بسرعة إلى أستراليا، قبل وصول جائحة فيروس كورونا المستجد إلى ذروتها، دفعوا 100 ألف دولار أسترالي (70 ألف دولار أميركي)، لتسيير رحلة طيران عارض، لإعادة حيواناتهم التي تركوها خلفهم في كندا. وبحسب شبكة «ناين نيوز» الإعلامية الأسترالية، فإن نحو 70 قطة وكلباً ستعود، خلال الأسبوع الجاري، من فانكوفر في كندا إلى ملبورن. وتستعد العديد من العائلات الأسترالية لهذه الرحلة الجوية، بعد أن انفصلت هذه العائلات عن حيواناتها الأليفة لنحو عام، بسبب إلغاء رحلات الطيران، وتعقيدات إجراءات الحجر الصحي للحيوانات القادمة من الخارج. وقال آلان سميث، لشبكة «ناين نيوز»، إنه سيدفع أكثر من 17 ألف دولار أسترالي، لإعادة كلبين خاصين بالعائلة إلى الوطن.

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