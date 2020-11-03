«ميتروبوليتان» يستعرض 150 عاماً من الأزياء

المصدر: برلين - د.ب.أ

يقيم متحف ميتروبوليتان، في نيويورك، معرضاً يفحص الـ150 عاماً الماضية، من خلال قطع الملابس من أمثال: كارل لاجرفيلد، ودونا كاران.

حيث افتتح «معرض عن الزمن: الأزياء والدوام» أبوابه أواخر أكتوبر، بعد أشهر من التأجيل جراء الجائحة. وكان من المفترض في الأساس أن يفتح أبوابه مايو الماضي، في الذكرى السنوية الـ150 للمتحف.

يقول مدير المتحف، ماكس هولين، خلال نظرة مسبقة للمعرض عبر الإنترنت: «عندما قررنا اسم المعرض، قبل أكثر من عام، لم نكن نتخيل كم سيكون ملائماً».

ويقدم المعرض «نظرة متفحصة للتغييرات التي طرأت على الأزياء على مدار الوقت»، بحسب هولين. ومن بين المصممين المعروضة أعمالهم: جون بول جوتييه، وفيفيان ويستوود، وكريستيان ديور.

ويستمر المعرض حتى السابع من فبراير المقبل. وأعاد متحف ميتروبوليتان بنيويورك فتح أبوابه منذ نهاية أغسطس، بأعداد مخفضة للزوار، ووضع قواعد متعلقة بفيروس كورونا.

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