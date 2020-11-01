مسلسل مصري يتناول مرض البهاق ويتصدّر «الترند»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بعد أن تصدّرت حلقات «لازم أعيش» «الترند» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت المؤلفة نجلاء الحديني، عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي حققها العمل.

وأكدت ضرورة توعية المجتمع بمرض البهاق لحماية المصابين به من التنمّر، خاصة في المدارس والجامعات، مع التأكيد أنه مرض غير معد.

وأضافت نجلاء الحديني، في تصريحات لأحد البرامج الصباحية المصرية، أن هناك العديد من المشاهير والفنانين مصابين بالبهاق ويحظون بعدد ضخم من المتابعين والداعمين لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن «مريض البهاق ليس لديه مشكلة ليختبئ بسببها».

وكانت حلقات «لازم أعيش» قد لاقت إشادة واسعة نظراً لتناولها موضوعاً جديداً على الدراما المصرية، وهو مرض «البهاق» ومعاناة المصابين به من المحيطين بهم.

وتتناول الحلقات قصة «نور» المصابة بالمرض وكيفية تعامل المجتمع معها. والحلقات من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد علي، وعرضت ضمن مسلسل «إلا أنا» الذي يضم قصصاً منفصلة.

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