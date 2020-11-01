أميرة مملكة بوتان تتزوج

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

تزوجت الأميرة يوفيلما تشودن وانجتشوك، أميرة مملكة بوتان الصغيرة، الواقعة على جبال الهيمالايا. وأعلنت العائلة المالكة أن الأميرة (27 عاماً) تزوجت من داشو ثينلاي نوربو، وهو أكبر منها بعام واحد، في حفل أقيم يوم الخميس الماضي في القصر الملكي الرئيس.

والعروس هي الأخت غير الشقيقة للملك الحالي جيجمي خيسار نامجيل وانجتشوك، في حين أن زوجها هو الأخ الأصغر للملكة الحالية جيتسون بيما.

ودرست الأميرة يوفيلما تشودين وانجتشوك علم الاجتماع في الولايات المتحدة. كما أنها رئيسة اللجنة البارالمبية في بوتان. ودرس زوجها في الهند، وتدرّب كطيار، ويعمل في شركة الطيران البوتانية «دراك إير».

يذكر أن عائلة وانجتشوك تحكم بوتان منذ أكثر من 100 عام، وتحظى باحترام كبير في الدولة الحبيسة بين الهند والصين.

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