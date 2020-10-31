في واقعة سبّ هاني شاكر.. معاقبة حمو بيكا بالحبس عامين

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة مغنى المهرجانات حمو بيكا، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 5000 جنيه، وغرامة 200 ألف جنيه، وذلك في واقعة اتهامه بسبّ وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وأفادت تقارير مصرية بأن الحكم صادر عن محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، مشيرة إلى أن محامي نقابة المهن الموسيقية، كان قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة في أكتوبر الماضي اتهم فيه مغني المهرجانات محمد محمود مصطفى سيد أحمد، المشهور باسم حمو بيكا، باقتحام منشأة عامة «نقابة المهن الموسيقية»، وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وأشار المحامي في الدعوى إلى أن حمو بيكا اعتدى لفظياً على هاني شاكر ووجّه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، معتبراً أن بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وكان حمو بيكا قد نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل النقابة، يطالب فيه بمنحه تصريحاً للغناء حتى يتمكن من إحياء حفلات. وشن هجوماً خلال هذه الواقعة، التي تعود إلى نحو عام، على «النقيب» هاني شاكر وأعضاء النقابة.

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