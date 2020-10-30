أين تذهب.. «إنيغما» أطباق فارسية ولاتينية راقية أيام الجمعة

يقدم برانش «بروسيانا» في مطعم «إنيغما» ألذ المأكولات الفارسية واللاتينية، فيما يستعد المطعم الإيراني في فندق بلازو ڤيرساتشي دبي لموسم جديد حافل بالأطايب والنكهات اللذيذة.

تولّى الشيف منصور ميماريان الحائز نجمة ميشلان، وأحد ألمع الطهاة في المنطقة، إعداد برانش «بروسيانا» في مطعم «إنيغما»، الذي يقدم أشهى الأطباق الفارسية والبيروفية.

ويشمل البرانش المأكولات المفضلة من المطبخين الفارسي واللاتيني، إلى جانب المكونات الموسمية الطازجة، كي يستمتع الضيوف بانطلاق عطلة نهاية الأسبوع وسط أروع الأجواء. تبدأ هذه الأمسية الاستثنائية مع تشكيلة من المقبلات الباردة إلى جانب المقبلات المحضّرة أمامهم على الطاولة، مثل: الأسماك النيئة مع الصلصة الحارة المحضّرة على الطريقة البيروفية (tiraditos) والبطاطا المهروسة مع الخضار والبيض والدجاج (وهي طبق بيروفي تقليدي يُعرف بـcosa limena) أو المقبلات الفارسية الكلاسيكية، مثل: الشمندر واللبن (mastoo laboo) أو سلطة الخيار والبندورة (سلطة شيرازي). أما الأطباق الرئيسة فتشمل أشهى أنواع الكباب، واليخنات اللذيذة المحضّرة على نار هادئة، إلى جانب أطباق شهية من إعداد الطهاة على الطاولة.

تكتمل الأمسية مع العروض الموسيقية الحية، فيما يتنعّم الضيوف بتشكيلة من الحلويات التقليدية، مثل: الفالودة أو حلوى الكاستارد مع الميرانغ.

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