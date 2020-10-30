وفاة الفنان التشكيلي المغربي محمد المليحي عن 84 عاماً

المصدر: المغرب - رويترز

نعت المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب الفنان التشكيلي محمد المليحي، الذي توفي في العاصمة الفرنسية باريس عن 84 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

وقالت المؤسسة في بيان إنها «ببالغ الحزن، تبلغنا نبأ وفاة الفنان محمد المليحي، الذي كان فناناً كبيراً ورائداً من رواد الحداثة»، مشيرة إلى أنه كان من أكثر الفنانين نشاطاً.

ولد المليحي عام 1936، وتعلم في مدرسة الفنون الجميلة بمدينة تطوان، قبل أن يغادر إلى الخارج لاستكمال دراسته. وعاد إلى المغرب في 1964، وعمل أستاذاً للرسم والنحت والتصوير بمدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء، وشكل مع زميليه فريد بلكاهية ومحمد شيبا «جماعة الدار البيضاء»، التي اتسم أسلوبها بالحداثة والتجديد. وإلى جانب الرسم، أبدى موهبة كبيرة في التصوير الفوتوغرافي، وتصميم الملصقات، وتركيب الجداريات.

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