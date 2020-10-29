«جميل جداً».. كازاخستان تروّج لنفسها بشعار «بورات»

المصدر: كازاخستان - أ.ف.ب

قررت كازاخستان التي حظرت الجزء الأول من فيلم «بورات» في نهاية المطاف الاستعانة بشعار هذا العمل الساخر «فيري نايس!» (جميل جداً!) في حملة تروّج للسياحة في البلد.

بورات، الصحافي الكازاخي العنصري والفظّ الذي يؤدي دوره الممثل البريطاني الفكاهي ساشا بارون كوهين في فيلم أول عُرض سنة 2006 عاد إلى الشاشات منذ 23 أكتوبر الجاري. وكانت الصورة الساخرة عن كازاخستان، بلداً وشعباً، قد أثارت حفيظة السلطات.

لكن كازاخستان قررت هذه المرة الاستفادة من ضجّة الفيلم، وأطلقت حملة للترويج للسياحة في البلد تستعيد فيها جملة «فيري نايس!» التي ما ينفك بورات يرددها.

وتظهر التسجيلات القصيرة المصورة بعناية سياحاً يستكشفون طبيعة جميلة ومدينة معاصرة وأطباقاً لذيذة وشعباً مضيافاً، فيهتفون «جميل جداً!» (فيري نايس!).

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