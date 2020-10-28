المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أشارت دراسة جديدة إلى أن الإنسان يولد بجزء في المخ مُعدّ مسبقاً لرؤية الكلمات والحروف، ممهداً الطريق عند الميلاد للأشخاص لتعلم كيفية القراءة.

وبتحليل الأشعة فوق الصوتية لحديثي الولادة، وجد الباحثون أن هذا الجزء من المخ، المسمى «منطقة تشكيل الكلمات البصرية»، مرتبط بشبكة اللغة في المخ.

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة الأستاذة المساعدة لعلم النفس في جامعة أوهايو، زينب سايجين: «هذا يجعلها أرضاً خصبة لتطوير حساسية تجاه الكلمات المرئية، حتى قبل أي تعرض للغة»، حسبما ذكر موقع «ساينس ديلي».

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