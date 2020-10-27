مصر..السجن لفتاة "تيك توك"هدير الهادي

المصدر: متابعة- الامارت اليوم

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، على فتاة "تيك توك" هدير الهادي، بالحبس لمدة سنتين، وبغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري، وانهارت فتاة "تيك توك" داخل قفص الاتهام ودخلت في نوبة بكاء وصراخ، ولحالة من الاغماء، فور صدور الحكم، واستمرت المتهمة في البكاء لنحو 10 دقائق قبل قيام قوة الترحيلات بنقلها إلى سيارة الترحيلات تمهيدًا لنقلها لسجن القناطر،بحسب عدد من الصحف، وموقع "مصراوي".

واتهمت المحكمة الفتاة، بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع، على خلفية فيديوهات نشرتها الهادي على صفحتها عبر تطبيق "تيك توك"، واعتبرت السلطات المصرية، أن الفيديوهات فاضحة، وتخدش الحياء، ومخافة لقيم وعادات المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news