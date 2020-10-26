فيديو.. حطاب سعودي كفيف يتصدرالترند بسبب مهنته الخطرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار حطّاب سعودي كفيف من مدينة الدمام موجة تعاطف واسعة في المملكة، إذ رصد مقطع فيديو نشره مدير جمعية المكفوفين بمنطقة القصيم "مبصرون"، خالد المشيقح، بهدف لفت الأنظار لمعاناته، ليثير موجة تعاطف واسعة،بحسب مواقع إعلامية سعودية عدة.

ويعمل محمد عسيري، أو أبو خالد كما يناديه المقربون منه، في تقطيع جذوع الأشجار الكبيرة بفأس يدوي، ومن ثم يلفها في حزم لتكون جاهزة للبيع وتدر عليه دخلا ماديا لم يجد بديلا له فيما يبدو، لتوفير متطلباته، بما في ذلك علاج ابنه المصاب بفشل كلوي.

وأظهر مقطع فيديو الخطورة التي يواجهها عسيري، حيث يتوجب عليه الضرب بقوة على جذوع الأشجار، بينما يمنعه فقدان بصره من تركيز ضرباته القوية تلك، بحيث لا يصيب يده أو أي جزء آخر من جسده.

وشارك رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، الفيديو مطالبا بطريقة للحصول على عنوان محمد العسيري.

ولم تتضح بعد قيمة وطبيعة المساعدات التي سيحصل عليها الحطّاب الكفيف، وما إذا كانت ستوفر له دخلا شهريا يغنيه عن مهنته الخطرة في تقطيع الحطب.

لوسمحتو ابي اتواصل معه مين يدلني عليه🙏🏻❤️🇸🇦 pic.twitter.com/2OD869ZSCL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 24, 2020

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