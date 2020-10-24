«باربي» وعربات هوت ويلز ترفعان إيرادات «ماتيل»

المصدر: نيويورك ■د.ب.أ

عزّزت المبيعات القوية لدمى باربي وعربات هوت ويلز نتائج أعمال شركة ماتيل الأميركية للألعاب في الربع الثالث، وفقاً لنتائج الشركة الصادرة، أول من أمس. وسجلت ماتيل، شركة صناعة الألعاب المنافسة لشركة «هاسبرو»، صافي ربح 316 مليون دولار، بزيادة 348% عن العام السابق. وكانت الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الطلب على الدمى وسيارات اللعب، وارتفعت مبيعات باربي بنسبة 29%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news