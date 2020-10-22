تلوّث الهواء يقتل 476 ألف مولود جديد في 2019

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تسبّب تلوّث الهواء في وفاة 476 ألف مولود جديد سنة 2019، معظمهم في الهند وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفق دراسة حديثة أظهرت أن السبب الكامن وراء الوفيات في ثلاثة أرباع الحالات هو الدخان السام الصادر عن الوقود المستخدم للطبخ.

وتوفّي أكثر من 116 ألف رضيع هندي في الشهر الأوّل من العمر بسبب تلوّث الهواء، و236 ألفاً في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب تقرير «ستايت أوف غلوبال إير 2020» الذي استند إلى معطيات جمعها معهدان أميركيان.

وكان تلوّث الهواء السبب وراء 6.7 ملايين حالة وفاة في 2019، ما يجعله رابع سبب للوفيات في العالم.

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