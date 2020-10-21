«الداخلية» الكويتية تُبعد مذيعة لبنانية

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أصدرت وزارة الداخلية قراراً بإبعاد المذيعة اللبنانية «سازديل» للمصلحة العامة. ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن وزارة الداخلية أن المذيعة "دأبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي". وقالت مصادر أمنية بحسب "القبس": «إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news