فيديو ل"الأمير النائم" يتصدر البحث في غوغل السعودية

المصدر:
  • متابعة- الإمارات اليوم
التاريخ:

تصدر فيديو ردة فعل من الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" محرك البحث غوغل في السعودية صباح اليوم الثلاثاء، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يقوم بتحريك أصابعه ثم يده فيما بدا أنه نوع من الاستجابة.
ويظهر في الفيديو الذي لم تحدر قناة CNN  تاريخ تصويره، طلب شخص منه رفع إصبعه، ليقوم بذلك ثم يعاود الطلب منه مرة أخرى لرفع كفه بصورة أعلى فيستجيب لذلك.
وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم".
ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر في وقت سابق قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.

طباعة
أعلى